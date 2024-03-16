Иван Новичков - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Иван
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Новичков
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 октября 2003 (20 лет)
|Имя
|Иван
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Новичков
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 октября 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|1' - 90'
|Сморгонь
|0:0
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|27.04.2024
|1' - 90'
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Сморгонь
|2:2
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Нафтан
|1:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Минск
|2:3
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2024
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:0
|Днепр (Могилев)
|27.04.2024
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:3
|Сморгонь (Сморгонь)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|4:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|16.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|5:0
|Сморгонь (Сморгонь)