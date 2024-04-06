Hernan Lupu - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Hernan Lupu
|Команда
|Альянса Атлетико
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Hernan Lupu
|Команда
|Альянса Атлетико
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 90'
|Альянса Атлетико
|1:2
|АДТ
|Перу. Лига 1, 13 тур
|23.04.2024
|1' - 90'
|Комерсиантес Унидос
|0:0
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 12 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Альянса Атлетико
|2:0
|Унион Комерсио
|Перу. Лига 1, 11 тур
|06.04.2024
|1' - 90'
|Университарио
|1:0
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч