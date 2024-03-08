Магомед-Эми Ирисханов - статистика
#48 | Полузащитник
|Имя
|Магомед-Эми
|Отчество
|Исламович
|Фамилия
|Ирисханов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 октября 2005 (18 лет)
|Рост
|166
|Имя
|Магомед-Эми
|Отчество
|Исламович
|Фамилия
|Ирисханов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 октября 2005 (18 лет)
|Рост
|166
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|58' - 90'
|Ахмат (мол)
|2:4
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|46' - 90'
|Оренбург (мол)
|0:4
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|90'
|12.04.2024
|56' - 90'
|Динамо (мол)
|0:0
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|59'
|05.04.2024
|81' - 90'
|Ахмат (мол)
|2:0
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|58' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|46' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90'
|12.04.2024
|56' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|59'
|05.04.2024
|81' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|29.03.2024
|58' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|87' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)