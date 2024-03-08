Мурад Муртазалиев - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Мурад
|Отчество
|Саид-Хасанович
|Фамилия
|Муртазалиев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Мурад
|Отчество
|Саид-Хасанович
|Фамилия
|Муртазалиев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 56'
|Ахмат (мол)
|2:4
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|23' - 79'
|Оренбург (мол)
|0:4
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|05.04.2024
|46' - 90'
|Ахмат (мол)
|2:0
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -56'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|23' -79'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|29.03.2024
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|55' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|1' -62'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)