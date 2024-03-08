Владимир Авдеев - статистика
#82 | Нападающий
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Авдеев
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Авдеев
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|83' - 90'
|Динамо (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|64' - 90'
|Ростов (мол)
|3:1
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|73'
|12.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|79' - 90'
|Ростов (мол)
|0:3
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|83' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|64' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|73'
|12.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|79' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.03.2024
|85' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)