Ислам Зиганшин - статистика
#59 | Нападающий
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Маликович
|Фамилия
|Зиганшин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 2006 (17 лет)
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Маликович
|Фамилия
|Зиганшин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|88' - 90'
|Рубин (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|05.04.2024
|83' - 90'
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|88' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|83' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2024
|72' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2024
|70' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)