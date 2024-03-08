Рафаиль Закиров - статистика
#65 | Защитник
|Имя
|Рафаиль
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Закиров
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Рафаиль
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Закиров
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|90' - 90'
|Краснодар (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|71' - 90'
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 46'
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|90' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|71' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2024
|57' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|75' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)