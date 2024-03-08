Федор Золотарев - статистика
#75 | Нападающий
|Имя
|Федор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Золотарев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 2006 (17 лет)
|Имя
|Федор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Золотарев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Рубин (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 56'
|Краснодар (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|47'
|12.04.2024
|1' - 46'
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|45'
|05.04.2024
|1' - 78'
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|7
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -56'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|47'
|12.04.2024
|1' -46'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|45'
|05.04.2024
|1' -78'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2024
|57' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2024
|1' -89'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|79'