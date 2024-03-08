Рамазан Галеев - статистика
#62 | Полузащитник
|Имя
|Рамазан
|Отчество
|Фанилевич
|Фамилия
|Галеев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 2006 (17 лет)
|Имя
|Рамазан
|Отчество
|Фанилевич
|Фамилия
|Галеев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|85' - 90'
|Рубин (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|59' - 90'
|Краснодар (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 62'
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|85' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|59' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -62'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)