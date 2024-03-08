Егор Бирюков - статистика
#10 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Бирюков
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Бирюков
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Мастер-Сатурн
|0:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|62'
|19.04.2024
|1' - 90'
|Строгино (мол)
|1:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 6 тур
|75'
|12.04.2024
|1' - 90'
|Мастер-Сатурн
|3:5
|Краснодар (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|45' 85'
|05.04.2024
|1' - 89'
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|7
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|62'
|19.04.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|75'
|12.04.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|3:5
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|45' 85'
|05.04.2024
|1' -89'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|14.03.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|08.03.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)