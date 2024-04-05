Данил Кузнецов - статистика
#54 | Вратарь
|Имя
|Данил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 февраля 2007 (17 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Данил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 февраля 2007 (17 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур