Карен Варданян - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Карен
|Отчество
|Тониевич
|Фамилия
|Варданян
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белыничи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 2003 (20 лет)
|Имя
|Карен
|Отчество
|Тониевич
|Фамилия
|Варданян
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белыничи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|1' - 51'
|Динамо
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|33'
|26.04.2024
|62' - 90'
|Витебск
|1:0
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|21.04.2024
|1' - 65'
|Неман
|0:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|12.04.2024
|1' - 58'
|Витебск
|2:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|1' - 75'
|Арсенал
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|66'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2024
|1' -51'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|33'
|26.04.2024
|62' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|21.04.2024
|1' -65'
|Неман (Гродно)
|0:1
|Витебск (Витебск)
|12.04.2024
|1' -58'
|Витебск (Витебск)
|2:0
|Слуцк (Слуцк)
|05.04.2024
|1' -75'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|66'
|30.03.2024
|1' -86'
|Витебск (Витебск)
|2:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|6'
|17.03.2024
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Витебск (Витебск)