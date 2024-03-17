Семён Егоров - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Семён
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Егоров
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Набережные Челны
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1999 (24 года)
|Рост
|192
|Имя
|Семён
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Егоров
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Набережные Челны
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1999 (24 года)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Динамо
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|26.04.2024
|Был в запасе
|Витебск
|1:0
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|21.04.2024
|25' - 90'
|Неман
|0:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Витебск
|2:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|1' - 41'
|Арсенал
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2024
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|21.04.2024
|25' -90'
|Неман (Гродно)
|0:1
|Витебск (Витебск)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:0
|Слуцк (Слуцк)
|05.04.2024
|1' -41'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|30.03.2024
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|17.03.2024
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Витебск (Витебск)