Николай Сотников - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Сотников
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рубель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 2005 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Николай
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Сотников
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рубель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 2005 (18 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Неман
|1:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|1:2
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|2:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|1:3
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|0:4
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур