Леонард Гвет - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Леонард
|Фамилия
|Гвет
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 октября 2002 (21 год)
|Имя
|Леонард
|Фамилия
|Гвет
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 октября 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|1' - 66'
|Неман
|1:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|21.04.2024
|1' - 43'
|Неман
|0:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|1' - 63'
|Днепр
|0:2
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|29' 63'
|07.04.2024
|1' - 61'
|Неман
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|6
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2024
|1' -66'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|21.04.2024
|1' -43'
|Неман (Гродно)
|0:1
|Витебск (Витебск)
|13.04.2024
|1' -63'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Неман (Гродно)
|29' 63'
|07.04.2024
|1' -61'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|31.03.2024
|1' -75'
|Гомель (Гомель)
|2:3
|Неман (Гродно)
|61'
|16.03.2024
|1' -76'
|Неман (Гродно)
|2:1
|Нафтан (Новополоцк)