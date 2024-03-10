Jacob Murrell - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Jacob Murrell
|Команда
|Ди Си Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jacob Murrell
|Команда
|Ди Си Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 90'
|Ди Си Юнайтед
|2:1
|Сиэтл
|США. МЛС, 13 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 12 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед
|2:3
|Орландо Сити
|США. МЛС, 11 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус
|1:1
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|2:3
|Орландо Сити (Орландо)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|1:1
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:0
|Монреаль (Монреаль)
|24.03.2024
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:3
|Интер (Майами)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|0:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)