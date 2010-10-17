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    Алсидес - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Алсидес Эдуардо
    Фамилия Мендес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 марта 1985 (37 лет)
    Рост 190
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2010 1' -14' Волынь (Луцк) 1:1 Днепр (Днепр)
    17.10.2010 46' -90' Днепр (Днепр) 1:1 Заря (Луганск)
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