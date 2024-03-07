Матеуш Мусиаловски - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Матеуш
|Фамилия
|Мусиаловски
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ченстохова
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Матеуш
|Фамилия
|Мусиаловски
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ченстохова
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2024
|73' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|6:1
|Спарта (Прага)
|07.03.2024
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|1:5
|Ливерпуль (Ливерпуль)