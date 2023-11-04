Крэйг Клэй - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Крэйг
|Фамилия
|Клэй
|Команда
|Саттон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1992 (32 года)
|Рост
|180
|Имя
|Крэйг
|Фамилия
|Клэй
|Команда
|Саттон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1992 (32 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс
|4:4
|Саттон Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 46 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Саттон Юнайтед
|2:2
|Кроули Таун
|Англия. Вторая лига, 45 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Хэрроджейт
|2:2
|Саттон Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 44 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Саттон Юнайтед
|1:3
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 43 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саттон Юнайтед
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -64'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|3:1
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|60'
|02.12.2023
|1' -90'
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|3:0
|Хоршем (Хоршем)
|52'
|04.11.2023
|1' -88'
|Саттон Юнайтед (Саттон)
|2:1
|Файлд (Уэсхэм)