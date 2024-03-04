Кирилл Тодоров - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Тодоров
|Команда
|Пахтакор
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Тодоров
|Команда
|Пахтакор
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пахтакор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.03.2024
|Был в запасе
|Пахтакор (Ташкент)
|2:3
|Согдиана (Джизак)
|14.03.2024
|Был в запасе
|Локомотив (Ташкент)
|3:0
|Пахтакор (Ташкент)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Пахтакор (Ташкент)
|0:0
|Насаф (Карши)
|04.03.2024
|58' -90'
|Сурхан (Термез)
|0:3
|Пахтакор (Ташкент)