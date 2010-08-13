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    Никита Кислый - статистика

    #48 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Григорьевич
    Фамилия Кислый
    Команда Шахтер Св
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 марта 1991 (32 года)
    Рост 173
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2010 Был в запасе Заря (Луганск) 5:3 Таврия (Симферополь)
    13.08.2010 82' -90' Заря (Луганск) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
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