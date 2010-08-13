Никита Кислый - статистика
#48 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Кислый
|Команда
|Шахтер Св
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1991 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Имя
|Никита
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Кислый
|Команда
|Шахтер Св
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1991 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2010
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|5:3
|Таврия (Симферополь)
|13.08.2010
|82' -90'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Мариуполь (Мариуполь)