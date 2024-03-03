Шерзод Эсанов - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Шерзод
|Фамилия
|Эсанов
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Шерзод
|Фамилия
|Эсанов
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андижан
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|1' -79'
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|30.03.2024
|1' -60'
|Андижан (Андижан)
|1:1
|Насаф (Карши)
|16.03.2024
|1' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:3
|Андижан (Андижан)
|36'
|10.03.2024
|1' -90'
|Андижан (Андижан)
|5:1
|Бунедкор (Ташкент)
|03.03.2024
|1' -46'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)