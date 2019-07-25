Артем Гордиенко - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Гордиенко
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1991 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|70
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Гордиенко
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1991 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|Был в запасе
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|08.08.2019
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|АИК (Стокгольм)
|01.08.2019
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
|Партизани (Тирана)
|25.07.2019
|1' -90'
|Партизани (Тирана)
|0:1
|Шериф (Тирасполь)