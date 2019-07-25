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    Артем Гордиенко - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Александрович
    Фамилия Гордиенко
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 марта 1991 (32 года)
    Рост 181
    Вес 70
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 Был в запасе АИК (Стокгольм) 1:1 Шериф (Тирасполь)
    08.08.2019 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:2 АИК (Стокгольм)
    01.08.2019 1' -90' Шериф (Тирасполь) 1:1 Партизани (Тирана)
    25.07.2019 1' -90' Партизани (Тирана) 0:1 Шериф (Тирасполь)
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