Kim Bong-Soo - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Kim Bong-Soo
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Kim Bong-Soo
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|1' - 90'
|Тэджон
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|27.04.2024
|1' - 90'
|Кимчхон Сангму
|1:0
|Канвон
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Пхохан Стилерс
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|13.04.2024
|1' - 87'
|Чеджу
|0:2
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|06.04.2024
|1' - 90'
|Кимчхон Сангму
|2:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч