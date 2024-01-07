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Этьенн Капу
Статистика
Этьенн Капу - статистика
Завершил карьеру
11 июля 1988 (38)
#6 | Полузащитник
189 см | 82 кг
Франция | Гваделупа
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Команда
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Вильярреал
1
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1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 1
07.01.2024
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Самора
1 : 2
22.11.2023
Вильярреал
61' - 120'
96'
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