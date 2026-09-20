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Дания. Суперлига
Команды
Брондбю
Sho Fukuda
Статистика
Sho Fukuda - статистика
Брондбю
#19 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
0 : 1
20.09.2026
Копенгаген
1' - 64'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
0 : 3
06.09.2026
Рандерс
1' - 60'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Япония. Джей-лига 2025
Япония. Джей-лига 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брондбю
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
0 : 1
20.09.2026
Копенгаген
1' - 64'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
0 : 3
06.09.2026
Рандерс
1' - 60'
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 1
30.08.2026
Брондбю
65' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Брондбю
3 : 1
24.08.2026
Силькеборг
72' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
3 : 2
17.08.2026
Сендерийск
71' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Хорсенс
0 : 2
09.08.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
1 : 0
02.08.2026
Виборг
75' - 90'
80'
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
1 : 1
25.07.2026
Брондбю
Был в запасе
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