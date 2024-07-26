Франко Орозко - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Орозко
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2002 (22 года)
|Рост
|168
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Орозко
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2002 (22 года)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 88'
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 5 тур
|14.08.2024
|1' - 56'
|Крылья Советов
|0:3
|Спартак
|Россия. Кубок, 2 тур
|11.08.2024
|74' - 90'
|Крылья Советов
|2:0
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 4 тур
|78'
|05.08.2024
|1' - 90'
|Спартак
|3:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 3 тур
|01.08.2024
|1' - 60'
|Динамо Мх
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1 тур
|26.07.2024
|1' - 90'
|Крылья Советов
|1:3
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 2 тур
|65'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2024
|1' -56'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Спартак (Москва)
|01.08.2024
|1' -60'
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)