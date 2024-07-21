Yilin Yang - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Yilin Yang
|Команда
|Хэнань
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Yilin Yang
|Команда
|Хэнань
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|64' - 90'
|Хэнань
|0:2
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Китай. Суперлига, 23 тур
|10.08.2024
|62' - 90'
|Циндао Хайню
|0:2
|Хэнань
|Китай. Суперлига, 22 тур
|04.08.2024
|56' - 90'
|Наньтун Чжиюнь
|1:1
|Хэнань
|Китай. Суперлига, 21 тур
|28.07.2024
|72' - 90'
|Хэнань
|1:0
|Шаньдун Тайшань
|Китай. Суперлига, 20 тур
|21.07.2024
|59' - 90'
|Хэнань
|2:1
|Чжэцзян Профешионал
|Китай. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч