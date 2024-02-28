Йими Тауриайнен - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Йими
|Фамилия
|Тауриайнен
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 2004 (20 лет)
|Имя
|Йими
|Фамилия
|Тауриайнен
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2024
|90' -90'
|Челси (Лондон)
|3:2
|Лидс (Лидс)