Markus Anderson - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Markus Anderson
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Markus Anderson
|Команда
|Филадельфия Юнион
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|5:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|14.07.2024
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|07.07.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|04.07.2024
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|4:3
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|23.06.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|20.06.2024
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|4:3
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|16.06.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Интер (Майами)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Торонто (Торонто)
|01.05.2024
|1' -7'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|24.03.2024
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:3
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:2
|Чикаго Файр (Чикаго)