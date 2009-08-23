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    Алессио Манцони - статистика

    #87 | Полузащитник
    Имя Алессио
    Фамилия Манцони
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 177
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Парма 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2009 Был в запасе Парма (Парма) 2:1 Катания (Катания)
    23.08.2009 87' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Парма (Парма)
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