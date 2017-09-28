Гертьян Де Метс - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Гертьян
|Фамилия
|Де Метс
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|69
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Гертьян
|Фамилия
|Де Метс
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюлте-Варегем
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2017
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|19.10.2017
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Витесс (Арнем)
|28.09.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)