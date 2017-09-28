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    Гертьян Де Метс - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Гертьян
    Фамилия Де Метс
    Команда Зюлте-Варегем
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 69
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюлте-Варегем 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2017 1' -90' Витесс (Арнем) 0:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    19.10.2017 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:1 Витесс (Арнем)
    28.09.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
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