Shuto Nakano - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Shuto Nakano
|Команда
|Санфречче Хиросима
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Shuto Nakano
|Команда
|Санфречче Хиросима
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Нагоя Грампус
|1:2
|Санфречче Хиросима
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|55'
|11.08.2024
|1' - 90'
|Санфречче Хиросима
|2:0
|Сересо Осака
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|07.08.2024
|1' - 90'
|Токио Верди
|0:1
|Санфречче Хиросима
|Япония. Джей-лига, 25 тур
|21.07.2024
|1' - 90'
|Саган Тосу
|1:4
|Санфречче Хиросима
|Япония. Джей-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч