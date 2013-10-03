Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вадим Демидов - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Вадим
    Фамилия Демидов
    Команда Бранн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 октября 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2013 1' -90' Тромсе (Тромсе) 0:1 Анжи (Махачкала)
    24.10.2013 Был в запасе Анжи (Махачкала) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    03.10.2013 Был в запасе Анжи (Махачкала) 0:2 Тоттенхэм (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11