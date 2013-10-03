Вадим Демидов - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Демидов
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Демидов
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2013
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|03.10.2013
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)