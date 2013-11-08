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Вадим Демидов
Статистика
Вадим Демидов - статистика
Завершил карьеру
10 октября 1986 (39)
#15 | Защитник
185 см | 80 кг
Норвегия | Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Испания. Примера 2011/2012
Copa del Sol 2010
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжи
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Тромсе
0 : 1
08.11.2013
Анжи
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Анжи
1 : 0
24.10.2013
Тромсе
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Анжи
0 : 2
03.10.2013
Тоттенхэм
Был в запасе
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