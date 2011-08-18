Давид Соже - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Соже
|Команда
|Ксамакс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 1979 (43 года)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Соже
|Команда
|Ксамакс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 1979 (43 года)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2011
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|0:4
|Металлист (Харьков)
|18.08.2011
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Сошо (Монбельяр)