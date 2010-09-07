Статистика по турнирам

Кубок Дубая 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Кубок УЕФА 2008/2009