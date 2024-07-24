Sebastián Villa - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Sebastián Villa
|Команда
|Индепендьенте Ривадавия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Sebastián Villa
|Команда
|Индепендьенте Ривадавия
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 83'
|Тальерес де Кордоба
|2:1
|Индепендьенте Ривадавия
|Аргентина. Примера, 11 тур
|22'
|11.08.2024
|1' - 86'
|Индепендьенте Ривадавия
|1:1
|Бока Хуниорс
|Аргентина. Примера, 10 тур
|16' 77'
|05.08.2024
|1' - 90'
|Атлетико Тукуман
|2:1
|Индепендьенте Ривадавия
|Аргентина. Примера, 9 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Индепендьенте Ривадавия
|1:0
|Индепендьенте
|Аргентина. Примера, 8 тур
|20'
|24.07.2024
|1' - 90'
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|Индепендьенте Ривадавия
|Аргентина. Примера, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч