Илай Фейнгольд - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Илай
|Фамилия
|Фейнгольд
|Команда
|Маккаби Х
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нетания
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 2004 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Илай
|Фамилия
|Фейнгольд
|Команда
|Маккаби Х
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нетания
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 2004 (19 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.07.2024
|1' - 90'
|Израиль (мол)
|0:1
|Япония (мол)
|Олимпиада, 3 тур
|71'
|27.07.2024
|1' - 90'
|Израиль (мол)
|2:4
|Парагвай (мол)
|Олимпиада, 2 тур
|24.07.2024
|1' - 90'
|Мали (мол)
|1:1
|Израиль (мол)
|Олимпиада, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби Х
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2024
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Маккаби Х (Хайфа)
|07.03.2024
|Был в запасе
|Маккаби Х (Хайфа)
|2:4
|Фиорентина (Флоренция)
|21.02.2024
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Маккаби Х (Хайфа)
|15.02.2024
|1' -90'
|Маккаби Х (Хайфа)
|1:0
|Гент (Гент)