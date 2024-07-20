Рея Морисита - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Рея
|Фамилия
|Морисита
|Команда
|Легия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Рея
|Фамилия
|Морисита
|Команда
|Легия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 80'
|Легия
|4:1
|Радомяк
|Польша. Экстракласа, 5 тур
|15.08.2024
|88' - 90'
|Легия
|1:1
|Брондбю
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|1' - 90'
|Пуща
|2:2
|Легия
|Польша. Экстракласа, 4 тур
|14'
|08.08.2024
|82' - 90'
|Брондбю
|2:3
|Легия
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|87'
|04.08.2024
|64' - 90'
|Легия
|1:2
|Пяст
|Польша. Экстракласа, 3 тур
|01.08.2024
|1' - 90'
|Карнарвон Таун
|0:5
|Легия
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|54' 83'
|25.07.2024
|1' - 90'
|Легия
|6:0
|Карнарвон Таун
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|53'
|20.07.2024
|1' - 58'
|Легия
|2:0
|Заглембе
|Польша. Экстракласа, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Легия
|4
|1
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|88' -90'
|Легия (Варшава)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|08.08.2024
|82' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:3
|Легия (Варшава)
|87'
|01.08.2024
|1' -90'
|Карнарвон Таун (Карнарвон)
|0:5
|Легия (Варшава)
|54' 83'
|25.07.2024
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|6:0
|Карнарвон Таун (Карнарвон)
|53'