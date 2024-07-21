Адам Севински - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Севински
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 2004 (20 лет)
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Севински
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 2004 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Слован
|3:0
|Пардубице
|Чехия. Шанс Лига, 5 тур
|34'
|10.08.2024
|1' - 90'
|Теплице
|2:1
|Слован
|Чехия. Шанс Лига, 4 тур
|02.08.2024
|1' - 90'
|Слован
|0:1
|Славия
|Чехия. Шанс Лига, 3 тур
|28.07.2024
|1' - 90'
|Слован
|1:1
|Сигма
|Чехия. Шанс Лига, 2 тур
|21.07.2024
|1' - 90'
|Карвина
|1:2
|Слован
|Чехия. Шанс Лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|Пардубице (Пардубице)
|34'
|10.08.2024
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|02.08.2024
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Славия (Прага)
|28.07.2024
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|21.07.2024
|1' -90'
|Карвина (Карвина)
|1:2
|Слован (Либерец)