Климентий Сидоров - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Климентий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Сидоров
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 2007 (16 лет)
|Имя
|Климентий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Сидоров
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 2007 (16 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.07.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.05.2024
|88' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|10.05.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.04.2024
|46' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)