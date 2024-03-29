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    Владислав Поспелов - статистика

    #42 | Нападающий
    Имя Владислав
    Отчество Денисович
    Фамилия Поспелов
    Команда Балтика
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 сентября 2006 (17 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 55' - 90' Балтика (мол) 4:2 Мастер-Сатурн Россия. МФЛ, 16 тур
    65'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балтика (мол) 12 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 55' -90' Балтика (мол) (Калининград) 4:2 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    65'
    19.07.2024 59' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Балтика (мол) (Калининград)
    12.07.2024 72' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 2:0 Балтика (мол) (Калининград)
    05.07.2024 90' -557' Балтика (мол) (Калининград) 3:2 Строгино (мол) (Москва)
    89'
    28.06.2024 71' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:2 Балтика (мол) (Калининград)
    21.06.2024 87' -90' Балтика (мол) (Калининград) 3:2 Локомотив (мол) (Москва)
    19.04.2024 1' -90' Балтика (мол) (Калининград) 3:1 Спартак М (мол) (Москва)
    12.04.2024 39' -90' Балтика (мол) (Калининград) 0:1 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    05.04.2024 1' -73' Строгино (мол) (Москва) 4:0 Балтика (мол) (Калининград)
    29.03.2024 1' -57' Балтика (мол) (Калининград) 0:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    15.03.2024 82' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Балтика (мол) (Калининград)
    08.03.2024 69' -90' Балтика (мол) (Калининград) 0:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
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