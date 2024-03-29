Владислав Поспелов - статистика
#42 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Поспелов
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Поспелов
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|55' - 90'
|Балтика (мол)
|4:2
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 16 тур
|65'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика (мол)
|12
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|55' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|4:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|65'
|19.07.2024
|59' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Балтика (мол) (Калининград)
|12.07.2024
|72' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|05.07.2024
|90' -557'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|89'
|28.06.2024
|71' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:2
|Балтика (мол) (Калининград)
|21.06.2024
|87' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|39' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.04.2024
|1' -73'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|29.03.2024
|1' -57'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|15.03.2024
|82' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Балтика (мол) (Калининград)
|08.03.2024
|69' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)