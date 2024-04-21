Александр Зюрин - статистика
#62 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Зюрин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Зюрин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|01.07.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Динамо Вг (Вологда)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|4:1
|Тверь (Тверь)
|28.04.2024
|82' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:1
|Балтика-БФУ (Калининград)
|21.04.2024
|86' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)