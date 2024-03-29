Хабиб Азиев - статистика
#52 | Нападающий
|Имя
|Хабиб
|Отчество
|Асхабович
|Фамилия
|Азиев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Хабиб
|Отчество
|Асхабович
|Фамилия
|Азиев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол)
|6:1
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|11
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.07.2024
|69' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|80'
|17.05.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.05.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|71'
|03.05.2024
|1' -78'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|59'
|26.04.2024
|1' -58'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90' 45'
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|29.03.2024
|1' -77'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|1' -87'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)