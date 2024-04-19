Дени Асланбеков - статистика
#67 | Защитник
|Имя
|Дени
|Отчество
|Умарович
|Фамилия
|Асланбеков
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2006 (18 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Дени
|Отчество
|Умарович
|Фамилия
|Асланбеков
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2006 (18 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|ЦСКА (мол)
|6:1
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|65'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|14
|2
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|65'
|19.07.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.07.2024
|79' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|05.07.2024
|72' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90'
|28.06.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|17.05.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|65'
|10.05.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.05.2024
|1' -55'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|29' 44'
|26.04.2024
|1' -74'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|80'
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|29.03.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|55'
|15.03.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|38'