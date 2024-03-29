Ислам Чигаев - статистика
#97 | Вратарь
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Тимурович
|Фамилия
|Чигаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Тимурович
|Фамилия
|Чигаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол)
|6:1
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.07.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|05.07.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.06.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.06.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.05.2024
|1' -74'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.05.2024
|58' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|29.03.2024
|65' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)