Бас Сибум - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Бас
|Фамилия
|Сибум
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|79
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Бас
|Фамилия
|Сибум
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2008
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|76'
|03.12.2008
|1' -65'
|Спартак (Москва)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|35'
|27.11.2008
|1' -65'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.10.2008
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:2
|НЕК (Неймеген)