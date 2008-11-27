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Расписание матчей
НЕК - Тоттенхэм
НЕК - Тоттенхэм: обзор матча 27 ноября 2008
НЕК
27.11.2008, четверг, 21:00
Кубок УЕФА, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
14'
Д. О'Хара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Тоттенхэм
Замена
Д. Обика
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Желтая карточка
Л. Давидс
Замена
Ж. Чибамба
️️️️
Д. Фернандес
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Бент
Замена
Р. Буаузан
️️️️
Б. Сибум
Замена
Д. Кивуву
️️️️
А. Радомски
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
21
Габор Бабош
ВР
5
Юсеф Эль-Акчауи
ЛЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
18
Рамон Зомер
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЛП
6
Аркадиуш Радомски
ОП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
6
Бас Сибум
ПП
9
Джон ван Беукиринг
ЦФ
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
НЕК
25
Рейн Баарт
ВР
6
Патрик Потхейзен
ЦЗ
13
Марк Оттен
ЦЗ
4
Доминике Кивуву
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
9
Тим Янссен
ЦФ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Тоттенхэм
1
Сесар Санчес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джонатан Обика
ЦФ
4-1-3-2
21
Бабош
5
Эль-Акчауи
4
Висгерхоф
18
Зомер
21
Фернандес
6
Радомски
20
Шоне
8
Давидс
6
Сибум
10
Эль-Кабир
9
ван Беукиринг
4-4-2
1
Гомес
2
Гантер
20
Доусон
39
Вудгейт
18
Бэйл
21
Бентли
16
Зокора
23
Хаддлстоун
23
О'Хара
10
Бент
22
Кэмпбелл
6
Радомски
4
Кивуву
4
Кивуву
6
Радомски
6
Сибум
13
Буаузан
13
Буаузан
6
Сибум
21
Фернандес
99
Чибамба
99
Чибамба
21
Фернандес
10
Бент
12
Леннон
12
Леннон
10
Бент
22
Кэмпбелл
9
Обика
9
Обика
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
НЕК
Тоттенхэм
6
Патрик Потхейзен
ЦЗ
13
Марк Оттен
ЦЗ
25
Рейн Баарт
ВР
9
Тим Янссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
1
Сесар Санчес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
6
Патрик Потхейзен
ЦЗ
13
Марк Оттен
ЦЗ
25
Рейн Баарт
ВР
9
Тим Янссен
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча НЕК - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Помощники судьи:
Хосе Миранда
Луис Альберто Гутьеррес Перес (оба - Испания)
Делегат:
Пауль Креенбюль (Швейцария)
Стадион:
Де Гофферт
Посещаемость:
12500 из 12500 зрителей (100%)
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