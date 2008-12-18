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Расписание матчей
НЕК - Удинезе
НЕК - Удинезе: обзор матча 18 декабря 2008
НЕК
18.12.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа D, 5 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
76'
К. Джон
79'
Д. ван Беукиринг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Удинезе
Замена
Т. Янссен
️️️️
Д. ван Беукиринг
Желтая карточка
Э. Беларди
ГОЛ! 2:0!
Д. ван Беукиринг
Желтая карточка
К. Джон
ГОЛ! 1:0!
К. Джон
Пас отдал
Б. Сибум
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
М. Мотта
Желтая карточка
Д. Паскуале
Замена
А. Лукович
️️️️
М. Исла
Замена
К. Джон
️️️️
С. Нтибазонкиза
Желтая карточка
Д. Фернандес
+2
Желтая карточка
М. Мотта
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
Г. Инлер
️️️️
Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
21
Габор Бабош
ВР
5
Юсеф Эль-Акчауи
ЛЗ
18
Рамон Зомер
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
6
Бас Сибум
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
13
Рашид Буаузан
ПВ
9
Джон ван Беукиринг
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
13
Ален Неф
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
16
Марко Мотта
ЛП
10
Кристиан Ободо
(К)
ЦП
6
Маурицио Домицци
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
НЕК
25
Рейн Баарт
ВР
6
Патрик Потхейзен
ЦЗ
13
Марк Оттен
ЦЗ
4
Доминике Кивуву
ЦП
17
Коллинз Джон
ЦФ
9
Тим Янссен
ЦФ
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-3-2-1
21
Бабош
5
Эль-Акчауи
18
Зомер
4
Висгерхоф
21
Фернандес
6
Сибум
8
Давидс
20
Шоне
10
Нтибазонкиза
13
Буаузан
9
ван Беукиринг
3-2-3-2
22
Беларди
13
Неф
35
Кода
27
Фелипе
22
Исла
26
Паскуале
6
Домицци
10
Ободо
16
Мотта
4
Санчес
9
Флоро Флорес
10
Нтибазонкиза
17
Джон
17
Джон
10
Нтибазонкиза
9
ван Беукиринг
9
Янссен
9
Янссен
9
ван Беукиринг
22
Исла
3
Лукович
3
Лукович
22
Исла
27
Фелипе
88
Инлер
88
Инлер
27
Фелипе
16
Мотта
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
16
Мотта
Остались в запасе
НЕК
Удинезе
6
Патрик Потхейзен
ЦЗ
13
Марк Оттен
ЦЗ
4
Доминике Кивуву
ЦП
25
Рейн Баарт
ВР
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
1
Самир Ханданович
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
6
Патрик Потхейзен
ЦЗ
13
Марк Оттен
ЦЗ
4
Доминике Кивуву
ЦП
25
Рейн Баарт
ВР
10
Мостафа Эль-Кабир
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча НЕК - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Радек Матейек
(Петрвальд)
Помощники судьи:
Ян Филгаш
Эмил Убиас (оба - Чехия)
Делегат:
Адонис Прокопиу (Кипр)
Стадион:
Де Гофферт
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