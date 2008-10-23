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    Доминике Кивуву - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Доминике
    Фамилия Кивуву
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 187
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2008 Был в запасе НЕК (Неймеген) 2:0 Удинезе (Удине)
    03.12.2008 Был в запасе Спартак (Москва) 1:2 НЕК (Неймеген)
    27.11.2008 46' -90' НЕК (Неймеген) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    23.10.2008 Был в запасе Динамо (Загреб) 3:2 НЕК (Неймеген)
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