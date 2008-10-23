Доминике Кивуву - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Доминике
|Фамилия
|Кивуву
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|87
|Имя
|Доминике
|Фамилия
|Кивуву
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2008
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|03.12.2008
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|27.11.2008
|46' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.10.2008
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|3:2
|НЕК (Неймеген)